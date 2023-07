Walden (partitions graphiques) Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement, 7 novembre 2023, Marseille 14e Arrondissement.

Marseille 14e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le Zef – Scène Nationale de Marseille vous donne rendez-vous le 7 novembre : Loïc Guénin, avec la complicité de Vincent Beaume et de quelques musicien•ne•s….

2023-11-07 19:30:00 fin : 2023-11-07 . .

Avenue Raimu Le Zef – Scène Nationale de Marseille – À cour – Site du Merlan

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Le Zef – Scène Nationale de Marseille invites you on November 7th: Loïc Guénin, with the complicity of Vincent Beaume and a number of musicians…

El 7 de noviembre, Le Zef – Scène Nationale de Marseille le invita a unirse a Loïc Guénin, con la ayuda de Vincent Beaume y varios músicos…

Das Zef – Scène Nationale de Marseille lädt Sie am 7. November ein: Loïc Guénin, mit der Komplizenschaft von Vincent Beaume und einigen Musikern…

