We want Nina – Quartet Mariannick Saint-Céran Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 14e Arrondissement We want Nina – Quartet Mariannick Saint-Céran Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement, 4 novembre 2023, Marseille 14e Arrondissement. Marseille 14e Arrondissement,Bouches-du-Rhône Rendez-vous samedi 04 novembre à 16h, la Bibliothèque du Merlan.

2023-11-04 16:00:00 fin : 2023-11-04 . .

Avenue Raimu Bibliothèque du Merlan

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rendezvous Saturday, November 04 at 4pm, Bibliothèque du Merlan Cita Sábado 4 de noviembre a las 16.00 horas, Biblioteca de Merlan Treffen am Samstag, den 04. November um 16 Uhr in der Bibliothèque du Merlan Mise à jour le 2023-10-03 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 14e Arrondissement Autres Lieu Avenue Raimu Adresse Avenue Raimu Bibliothèque du Merlan Ville Marseille 14e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement latitude longitude 43.332076;5.398685

Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 14e arrondissement/