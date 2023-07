Nos rois, nos reines – Henrike Stahl Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement, 30 septembre 2023, Marseille 14e Arrondissement.

Marseille 14e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Exposition participative évolutive : rencontrez la photographe Henrike Stahl pour écrire, en images et en mots, la suite de cette exposition unique..

2023-09-30 fin : 2023-10-20 . .

Avenue Raimu Le Zef – Scène Nationale de Marseille – À cour – Site du Merlan

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Participative exhibition : meet the photographer Henrike Stahl to write, in images and words, the continuation of this unique exhibition.

Exposición participativa : encuentro con la fotógrafa Henrike Stahl para escribir, en imágenes y palabras, la continuación de esta exposición única.

Evolutive partizipative Ausstellung: Treffen Sie sich mit der Fotografin Henrike Stahl, um in Bildern und Worten die Fortsetzung dieser einzigartigen Ausstellung zu schreiben.

