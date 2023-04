Les yeux fermés – Mickaël Le Mer – Cie S’POART Avenue Raimu, 11 mai 2023, Marseille 14e Arrondissement.

Retrouvez le spectacle « Les yeux fermés » au Zef – Scène Nationale de Marseille le 11 mai.. Familles

2023-05-11 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-11 . EUR.

Avenue Raimu Le Zef – Scène Nationale de Marseille – À cour – Site du Merlan

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



See the show « Les yeux fermés » at the Zef – Scène Nationale de Marseille on May 11th.

Vea el espectáculo « Les yeux fermés » en el Zef – Scène Nationale de Marseille el 11 de mayo.

Sehen Sie sich das Stück « Les yeux fermés » am 11. Mai im Zef – Scène Nationale de Marseille an.

Mise à jour le 2023-03-21 par Ville de Marseille