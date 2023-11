MARCHÉ DE NOËL Avenue Prosper Estieu Fendeille, 19 novembre 2023, Fendeille.

Fendeille,Aude

La magie de Noël !

Cette période de l’année fait rêver les petits comme les grands!

L’association « les petits points de Fendeille » organise un marché de noël le dimanche 19 novembre dans la salle des fêtes, de quoi commencer la préparation de vos cadeaux de Noël..

2023-11-19 09:00:00 fin : 2023-11-19 18:30:00. .

Avenue Prosper Estieu

Fendeille 11400 Aude Occitanie



The magic of Christmas!

This time of year is a dream come true for young and old alike!

The association « les petits points de Fendeille » is organizing a Christmas market on Sunday November 19 in the salle des fêtes, so you can start preparing your Christmas presents.

La magia de la Navidad

Esta época del año es un sueño hecho realidad para grandes y pequeños

La asociación « les petits points de Fendeille » organiza un mercadillo navideño el domingo 19 de noviembre en el ayuntamiento del pueblo, para que puedas empezar a preparar tus regalos de Navidad.

Der Zauber von Weihnachten!

Die Weihnachtszeit ist ein Traum für Groß und Klein!

Der Verein « Les petits points de Fendeille » organisiert am Sonntag, dem 19. November, einen Weihnachtsmarkt in der Festhalle.

Mise à jour le 2023-11-10 par A.D.T. de l’Aude / OT – Castelnaudary Lauragais Audois