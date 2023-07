Atelier « upcycling nautique et préservation de l’environnement » Avenue Pompidou Capbreton, 24 août 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

ATELIER “UPCYCLING NAUTIQUE ET

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT”

Avec Les Voiles S’en Mêlent.

Inscriptions obligatoires jusqu’au 23/08 à 17h : inscriptions@capbreton.fr.

2023-08-24 fin : 2023-08-24 16:00:00. EUR.

Avenue Pompidou Capitainerie

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



NAUTICAL UPCYCLING AND

PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT?

With Les Voiles S’en Mêlent.

Registration required by 5 pm on 08/23: inscriptions@capbreton.fr

EL UPCYCLING NÁUTICO Y LA

¿PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE?

Con Les Voiles S’en Mêlent.

Inscripción obligatoria hasta el 23/08 a las 17h: inscriptions@capbreton.fr

WORKSHOP « UPCYCLING IN DER SCHIFFFAHRT UND

UND DIE ERHALTUNG DER UMWELT?

Mit Les Voiles S’en Mêlent.

Anmeldung bis zum 23.08. um 17 Uhr erforderlich: inscriptions@capbreton.fr

