Fête patronale Avenue Pierre Sémard Merlines, 21 juillet 2023, Merlines.

Merlines,Corrèze

Le Comité des Fêtes de Merlines organise comme chaque année, la fête patronale avec au programme; concert, concours de pétanque, jeux pour enfants, repas dansant suivi d’un bal. Sans oublier la messe patronale puis défilé avec Limouzi Samba Gang et Karibean Events, retraite aux flambeaux et feu d’artifice..

2023-07-21 fin : 2023-07-23 . .

Avenue Pierre Sémard

Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Merlines is organizing its annual fête patronale, with a concert, pétanque competition, children’s games, dinner and dance. Not forgetting the patron saint’s mass, followed by a parade with Limouzi Samba Gang and Karibean Events, torchlight procession and fireworks.

El Comité des Fêtes de Merlines organiza su fiesta patronal anual, con concierto, competición de petanca, juegos infantiles, cena y baile. También habrá una misa patronal, un desfile con Limouzi Samba Gang y Karibean Events, una procesión de antorchas y fuegos artificiales.

Das Festkomitee von Merlines organisiert wie jedes Jahr das Patronatsfest. Auf dem Programm stehen ein Konzert, ein Boule-Wettbewerb, Spiele für Kinder, ein Tanzessen mit anschließendem Ball. Anschließend gibt es einen Umzug mit der Limouzi Samba Gang und Karibean Events, einen Fackelzug und ein Feuerwerk.

