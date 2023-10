Vide-grenier Avenue Pierre Mendès France Marseille 8e Arrondissement, 29 octobre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Venez flâner le dimanche en bord de mer, et découvrir ce vide-greniers !.

2023-10-29 07:00:00 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

Avenue Pierre Mendès France Parking P7 de la Vieille Chapelle

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and stroll along the seafront on Sunday, and discover this garage sale!

Venga a pasear por el paseo marítimo el domingo y descubra esta venta de garaje

Flanieren Sie am Sonntag am Meer und entdecken Sie diesen Flohmarkt!

Mise à jour le 2023-10-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille