L’Escale Borély aux couleurs du rugby Avenue Pierre Mendès-France Marseille 8e Arrondissement, 8 septembre 2023, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

L’association des commerçants de l’Escale Borély est fière de présenter l’Escale Rugby, un événement 100% rugby.. Sportifs

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . .

Avenue Pierre Mendès-France Escale Borély

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Escale Borély merchants? association is proud to present Escale Rugby, a 100% rugby event.

La asociación de comerciantes Escale Borély se enorgullece de presentar Escale Rugby, un evento 100% rugby.

Die Vereinigung der Geschäftsleute von Escale Borély ist stolz darauf, die Escale Rugby zu präsentieren, eine Veranstaltung, die zu 100 % aus Rugby besteht.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille