Octobre Rose 2023 – Balle rose Avenue Pierre Mendès France Le Tréport, 27 octobre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

« Balle rose » organisée par l’AST tennis au local du Parc Sainte-Croix et tenue d’un

stand par l’association Bout de chemin..

2023-10-27 18:00:00 fin : 2023-10-27 . .

Avenue Pierre Mendès France Local Parc Ste Croix

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



the AST tennis club organized a « pink ball » event at the Parc Sainte-Croix premises, and a stand was set up by the Bout chemin association

by the Bout de chemin association.

un « baile rosa » organizado por AST tenis en las instalaciones del Parc Sainte-Croix y un stand de la asociación Bout chemin

por la asociación Bout de chemin.

der AST Tennis organisierte eine Veranstaltung mit dem Titel « Balle rose » im Lokal des Parc Sainte-Croix und war mit einem Stand vertreten

stand des Vereins Bout de chemin.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche