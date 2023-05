PARENTS-THÉS Avenue Pierre Mendès France, 7 juin 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Temps d’échanges entre parents, animé par Manon Martin, sophrologue. Accueil des enfants en parallèle..

2023-06-07 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-07 12:00:00. .

Avenue Pierre Mendès France

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Time of exchange between parents, animated by Manon Martin, sophrologist. Children will be welcomed at the same time.

Un momento de intercambio de ideas para los padres, animado por Manon Martin, sofróloga. Los niños serán recibidos al mismo tiempo.

Zeit für den Austausch zwischen Eltern, geleitet von Manon Martin, Sophrologin. Parallel dazu Empfang der Kinder.

Mise à jour le 2023-05-16 par OT DU CLERMONTAIS