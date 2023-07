Randonnée « Le Fressineau » avenue Pierre Leroux Boussac, 19 juillet 2023, Boussac.

Boussac,Creuse

Randonnée organisée par les Marcheurs du Pays de Boussac.

Rendez-vous à 17h45, place de Nouhant pour un départ groupé à 18h00. Environ 8/10km.

Prévoir des chaussures adaptées et de l’eau.

Rappel des règles:

– pas de contre indication à la pratique de la marche

– se faire inscrire avant la randonnée (adhésion 7€), les enfants doivent être accompagnés, les chiens tenus en laisse.

– la randonnée est groupée et encadrée, ne pas dépasser la personne qui se trouve en tête de groupe, ne pas quitter le groupe sans l’autorisation d’un responsable.

Randonnée annulée si des conditions extérieures font courir des risques aux participants : chaleur, orange etc….

2023-07-19

avenue Pierre Leroux

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Walk organized by the Marcheurs du Pays de Boussac.

Meet at 5.45pm, Place de Nouhant for a group start at 6pm. Approx. 8/10km.

Bring suitable footwear and water.

Reminder of rules:

– no contraindications to walking

– register before the hike (membership 7?), children must be accompanied, dogs must be kept on a leash.

– the hike is grouped and supervised: do not overtake the person at the head of the group, and do not leave the group without the authorization of a leader.

Hikes may be cancelled if external conditions put participants at risk: heat, orange, etc.

Paseo organizado por los Marcheurs du Pays de Boussac.

Encuentro a las 17:45 en la Place de Nouhant para una salida en grupo a las 18:00. Aproximadamente 8/10 km.

Llevar calzado adecuado y agua.

Recordatorio de las normas:

– no hay contraindicaciones para caminar

– hay que inscribirse antes de la marcha (7 años de afiliación), los niños deben ir acompañados y los perros deben ir atados.

– la caminata está agrupada y supervisada; no adelantar a la persona que lidera el grupo; no abandonar el grupo sin el permiso de un líder.

La caminata se cancelará si las condiciones externas ponen en peligro a los participantes: calor, naranja, etc.

Von den Marcheurs du Pays de Boussac organisierte Wanderung.

Treffpunkt um 17:45 Uhr auf dem Place de Nouhant für einen gemeinsamen Start um 18:00 Uhr. Etwa 8/10 km.

Geeignete Schuhe und Wasser mitbringen.

Erinnerung an die Regeln:

– keine Gegenanzeigen für die Ausübung der Wanderung

– vor der Wanderung anmelden (Mitgliedsbeitrag 7?), Kinder müssen begleitet werden, Hunde müssen an der Leine gehalten werden.

– die Wanderung findet in Gruppen und unter Aufsicht statt. Überholen Sie nicht die Person, die an der Spitze der Gruppe steht, und verlassen Sie die Gruppe nicht ohne die Erlaubnis eines Verantwortlichen.

Wanderung wird abgesagt, wenn äußere Bedingungen die Teilnehmer in Gefahr bringen: Hitze, Orange etc.

