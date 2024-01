RENCONTRE AMICALE DE TIR À L’ARC – LIGNAN-SUR-ORB Avenue Pierre et Marie Curie Lignan-sur-Orb, samedi 27 janvier 2024.

Lignan-sur-Orb Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27

fin : 2024-01-28

Le CDSMR 34 et le Foyer Rural organisent une rencontre amicale. La licence FNSMR est obligatoire et les distances de tir sont de 5m, 10m et 15m.

Avenue Pierre et Marie Curie

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie assofoyerrural@orange.fr



