SPECTACLE: ERICK BAERT « THE VOICE’S PERFORMER » Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges, 25 mai 2024, Thaon-les-Vosges.

Thaon-les-Vosges,Vosges

Erick BAERT – The Voice’s Perfomer

A travers son spectacle, Erick vous promet de vivre 100 concerts en une soirée avec, entre autres, des imitations de Jonnhy, Coldplay, Céline Dion, Julien Doré, Dire strait… Un feu d’artifice vocal qui explose à la vitesse du son et une véritable performance alliant une gestuelle parfaite et beaucoup d’humour. Une mise en scène qui lui permet aussi de faire des duos avec par exemple Edith Piaf. Tout public

Samedi 2024-05-25 20:30:00 fin : 2024-05-25 . 33 EUR.

Avenue Pierre de Coubertin THEATRE DE LA ROTONDE

Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est



With his show, Erick promises to give you 100 concerts in one evening, including impersonations of Jonnhy, Coldplay, Céline Dion, Julien Doré, Dire strait… A vocal firework display that explodes at the speed of sound, and a true performance combining perfect body language and a great deal of humor. A staging that also allows him to perform duets with Edith Piaf, for example

Erick BAERT – El intérprete de La Voz

Con su espectáculo, Erick promete ofrecerte 100 conciertos en una sola noche, incluyendo imitaciones de Jonnhy, Coldplay, Céline Dion, Julien Doré, Dire Strait… Es un espectáculo de fuegos artificiales vocales que explota a la velocidad del sonido, y una auténtica actuación que combina un perfecto lenguaje corporal con mucho humor. Una puesta en escena que también le permite interpretar duetos con Edith Piaf, por ejemplo

Durch seine Show verspricht Ihnen Erick, 100 Konzerte an einem Abend zu erleben, unter anderem mit Imitationen von Jonnhy, Coldplay, Céline Dion, Julien Doré, Dire strait…. Ein stimmliches Feuerwerk, das in Schallgeschwindigkeit explodiert, und eine echte Performance, die eine perfekte Gestik und viel Humor vereint. Eine Inszenierung, die ihm auch Duette mit z.B. Edith Piaf ermöglicht

