CONCERT ANDRÉ MANOUKIAN Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges, 17 février 2024, Thaon-les-Vosges.

Thaon-les-Vosges,Vosges

André Manoukian – seul en scène « Les notes qui s’aiment ».

Savez-vous que le premier microsillon fut inventé en 3000 avant JC dans une pyramide égyptienne ?

Que les chanteurs à la voix aigüe affolent les filles ?

Que l’expression « Con comme un ténor » est justifiée par les lois de l’acoustique ?

Que l’exécution de Robespierre a donné naissance au Jazz ?

Que les notes de la gamme influencent nos humeurs ?

Réservations dans les réseaux d’Epinal Tourisme. Tout public

Samedi 2024-02-17 20:30:00 fin : 2024-02-17 . 44 EUR.

Avenue Pierre de Coubertin THEATRE DE LA ROTONDE

Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est



André Manoukian – one-man show « Les notes qui s’aiment ».

Did you know that the first LP was invented in 3000 BC in an Egyptian pyramid?

That singers with a high-pitched voice make girls go crazy?

That the expression « as loud as a tenor » is justified by the laws of acoustics?

That the execution of Robespierre gave birth to jazz?

That the notes of the scale influence our moods?

Reservations through Epinal Tourisme networks

André Manoukian – espectáculo unipersonal « Les notes qui s’aiment ».

¿Sabía que el primer disco de vinilo se inventó en el año 3000 a.C. en una pirámide egipcia?

¿Que los cantantes con voz aguda ahuyentan a las chicas?

¿Que la expresión « tan alto como un tenor » está justificada por las leyes de la acústica?

¿Que la ejecución de Robespierre dio origen al jazz?

¿Que las notas de la escala influyen en nuestro estado de ánimo?

Reservas a través de las redes de Epinal Tourisme

André Manoukian – Allein auf der Bühne « Les notes qui s’aiment » (Die Noten, die sich lieben).

Wussten Sie, dass die erste Mikrowelle 3000 v. Chr. in einer ägyptischen Pyramide erfunden wurde?

Dass Sänger mit hohen Stimmen die Mädchen verrückt machen?

Dass die Redensart « Con wie ein Tenor » durch die Gesetze der Akustik gerechtfertigt ist?

Dass die Hinrichtung von Robespierre die Geburtsstunde des Jazz war?

Dass die Noten der Tonleiter unsere Stimmungen beeinflussen?

Reservierungen in den Netzwerken von Epinal Tourisme

