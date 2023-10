SALON COUSU DE FIL ROUGE Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges, 24 novembre 2023, Thaon-les-Vosges.

Thaon-les-Vosges,Vosges

Cousu de Fil Rouge : le salon des métiers d’art Textile et Mode

Dans un lieu exceptionnel, La Rotonde à Thaon-les-Vosges, bâtiment art déco aux allures de grand magasin parisien, le salon Cousu de Fil Rouge réunit une soixantaine d’artisans d’art des domaines textile et mode venant de toute la France et d’autre pays frontaliers du Grand Est, dans une scénographie originale.

Accessoires, chaussures, sacs, foulards, étoles, bijoux, design textile, création de mode enfants, femmes, hommes, décoration… l’événement décline le textile et la mode sous toutes les formes. Il associe métiers d’art et art textile. Il s’ouvre à la création textile la plus pointue, avec un espace Cabinet de Curiosité créé à partir de 2019.. Tout public

Dimanche 2023-11-24 10:00:00 fin : 2023-11-24 18:30:00. 0 EUR.

Avenue Pierre de Coubertin THEATRE DE LA ROTONDE

Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est



Cousu de Fil Rouge: the exhibition of textile and fashion arts and crafts

In an exceptional place, La Rotonde in Thaon-les-Vosges, an art deco building looking like a Parisian department store, the Cousu de Fil Rouge show brings together about sixty textile and fashion craftsmen from all over France and other border countries of the Grand Est, in an original scenography.

Accessories, shoes, bags, scarves, stoles, jewelry, textile design, fashion creation for children, women, men, decoration? the event declines the textile and the fashion under all the forms. It associates art crafts and textile art. It opens up to the most cutting-edge textile creation, with a Cabinet of Curiosity space created in 2019.

Cousu de Fil Rouge: la exposición de artesanía textil y de moda

En un lugar excepcional, La Rotonde de Thaon-les-Vosges, un edificio art déco con aspecto de grandes almacenes parisinos, el salón Cousu de Fil Rouge reúne a unos sesenta artesanos del textil y de la moda de toda Francia y de otros países fronterizos del Gran Este, en una escenografía original.

Accesorios, zapatos, bolsos, bufandas, estolas, joyas, diseño textil, moda infantil, moda femenina, moda masculina, decoración… el evento presenta el textil y la moda en todas sus formas. Asocia la artesanía y el arte textil. Se abre a la creación textil más vanguardista, con un espacio de Gabinete de Curiosidad creado a partir de 2019.

Cousu de Fil Rouge: Die Kunsthandwerksmesse für Textilien und Mode

Die Messe Cousu de Fil Rouge findet an einem außergewöhnlichen Ort statt, in La Rotonde in Thaon-les-Vosges, einem Art-Deco-Gebäude, das an ein Pariser Kaufhaus erinnert. Sie vereint rund 60 Kunsthandwerker aus den Bereichen Textil und Mode aus ganz Frankreich und anderen Grenzländern der Region Grand Est in einer originellen Szenografie.

Accessoires, Schuhe, Taschen, Schals, Stolen, Schmuck, Textildesign, Modedesign für Kinder, Frauen, Männer, Dekoration… Die Veranstaltung bietet Textilien und Mode in allen Formen. Sie verbindet Kunsthandwerk und Textilkunst. Ab 2019 wird es einen Bereich Cabinet de Curiosité geben.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT EPINAL ET SA REGION