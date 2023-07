CONCERT MICHELE TORR Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges, 6 septembre 2023, Thaon-les-Vosges.

Thaon-les-Vosges,Vosges

60 ANS DE CHANSONS

Michèle Torr fait partie de la famille ! Nous avons fait nôtres ses malheurs d’adolescente yéyé, ses bonheurs de mère, ses

amours de femme, ses triomphes de vedette. Qu’elle en appelle à la tendresse ou nous emmène danser ce soir, 60 ans que sa voix nous trotte dans la tête et nous vise en plein cœur. Un anniversaire qu’elle fête ce dimanche 29

octobre avec son meilleur ami, le public, aux FOLIES BERGERES et près de chez vous.. Tout public

Mercredi 2023-09-06 20:00:00 fin : 2023-09-06 . EUR.

Avenue Pierre de Coubertin THEATRE DE LA ROTONDE

Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est



60 YEARS OF SONGS

Michèle Torr is part of our family! We’ve made her yéyé teenage woes our own, her joys as a mother, her loves as a woman

her loves as a woman, her triumphs as a star. Whether she’s appealing for tenderness or taking us dancing tonight, 60 years of her voice has been running through our heads and hitting us right in the heart. An anniversary she celebrates this Sunday, October 29

october with her best friend, the public, at FOLIES BERGERES and near you.

60 AÑOS DE CANCIONES

Michèle Torr forma parte de la familia Hemos hecho nuestras sus desventuras de adolescente yéyé, sus alegrías de madre, sus amores de mujer y sus triunfos de estrella

sus amores de mujer, sus triunfos de estrella. Ya sea apelando a la ternura o sacándonos a bailar esta noche, 60 años de su voz han recorrido nuestras cabezas y nos han golpeado justo en el corazón. Un aniversario que celebra este domingo 29

de octubre con su mejor amigo, el público, en el FOLIES BERGERES y cerca de ti.

60 JAHRE VOLLER CHANSONS

Michèle Torr ist Teil unserer Familie! Wir haben uns ihr Unglück als Yéyé-Teenager, ihr Mutterglück, ihre Liebe und ihren Erfolg zu eigen gemacht

liebe als Frau, ihre Triumphe als Star. Ob sie nun an die Zärtlichkeit appelliert oder uns heute Abend zum Tanzen auffordert, seit 60 Jahren geht uns ihre Stimme durch den Kopf und trifft uns mitten ins Herz. Diesen Geburtstag feiert sie am Sonntag, den 29

oktober mit ihrem besten Freund, dem Publikum, bei den FOLIES BERGERES und in Ihrer Nähe.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT EPINAL ET SA REGION