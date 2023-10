Rugby Stado TPR / US Carcassonne Avenue Pierre de Coubertin Tarbes, 18 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Venez encourager notre belle équipe du Stado TPR face à l’US Carcassonne !.

2023-11-18 19:30:00

Avenue Pierre de Coubertin TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and cheer on our great Stado TPR team against US Carcassonne!

¡Ven a animar a nuestro gran equipo Stado TPR contra US Carcassonne!

Kommen Sie und feuern Sie unsere tolle Mannschaft des Stado TPR gegen die US Carcassonne an!

