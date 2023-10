Le Challenge des Gentlemen Avenue Pierre de Coubertin Tarbes, 2 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Après la TARB’elles dans le cadre d’Octobre Rose, la Ville de Tarbes s’associe à la Ligue contre le Cancer 65 et les clubs sportifs locaux pour vous proposer le Challenge des gentlemen, un événement sportif sous forme d’olympiades au profit de la lutte contre les cancers masculins.

> Plus d’infos à venir.

2023-11-02 19:00:00 fin : 2023-11-02 . .

Avenue Pierre de Coubertin TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Following on from the TARB?elles as part of the Pink October campaign, the City of Tarbes is teaming up with the Ligue contre le Cancer 65 and local sports clubs to bring you the Challenge des gentlemen, a sporting event in the form of an Olympiad to benefit the fight against male cancers.

> More info to come

Como continuación de las TARB?elles en el marco de la campaña Octubre Rosa, Tarbes se asocia a la Ligue contre le Cancer 65 y a los clubes deportivos locales para ofrecerles el Challenge des gentlemen, un acontecimiento deportivo en forma de olimpiada a favor de la lucha contra los cánceres masculinos.

> Más información

Nach dem TARB?elles im Rahmen des Rosa Oktobers hat sich die Stadt Tarbes mit der Krebsliga 65 und den örtlichen Sportvereinen zusammengetan, um Ihnen den Challenge des gentlemen vorzuschlagen, ein Sportereignis in Form einer Olympiade zugunsten des Kampfes gegen Männerkrebs.

> Weitere Informationen folgen in Kürze

