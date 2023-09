CONCERTS CLASSIQUES EPINAL – ORCHESTRE NATIONAL DE METZ Avenue Pierre de Coubertin Épinal, 17 mars 2024, Épinal.

Épinal,Vosges

Orchestre National de Metz. Direction David REILAND. Soliste(saxophone). Vincent DAVID.

Autour des musiques de films.

Ce sont bien les cuivres qui prennent le devant de la scène dans les musiques de films de John Williams!

Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr. Tout public

Dimanche 2024-03-17 17:00:00 fin : 2024-03-17 . .

Avenue Pierre de Coubertin THEATRE DE LA ROTONDE

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Orchestre National de Metz. Conducted by David REILAND. Soloist(saxophone). Vincent DAVID.

Around film music.

Brass instruments take center stage in John Williams’ film scores!

Bookings and tickets: Epinal Tourist Office, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr

Orquesta Nacional de Metz. Dirigida por David REILAND. Solista (saxofón). Vincent DAVID.

En torno a la música de cine.

Los instrumentos de viento son los protagonistas de las partituras de John Williams

Reservas y entradas: Oficina de Turismo de Epinal, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr

Orchestre National de Metz. Leitung: David REILAND. Solist(in)(Saxophon). Vincent DAVID.

Rund um die Filmmusik.

In den Filmmusiken von John Williams spielen die Blechbläser die Hauptrolle!

Reservierungen und Kartenvorverkauf: Fremdenverkehrsamt Epinal, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr

Mise à jour le 2023-09-27 par OT EPINAL ET SA REGION