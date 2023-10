Défilé rose Avenue Pierre de Coubertin Donzère, 1 octobre 2023, Donzère.

Donzère,Drôme

Trail semi-urbain. Parcours PMR 3 km; randonnée + trail 8 km / 200 D+; trail 13 km / 300 D+. Sur site : ravitaillement, bons cadeaux et animation musicale. Tous les parcours sont non chronométrés et balisés. Autorisations parentales pour les – de 18 ans..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Avenue Pierre de Coubertin Halle des sports

Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Semi-urban trail. PMR course 3 km; hike + trail 8 km / 200 D+; trail 13 km / 300 D+. On-site refreshments, gift vouchers and musical entertainment. All routes are non-timed and signposted. Parental consent required for under-18s.

Sendero semiurbano. Recorrido PMR 3 km; caminata + sendero 8 km / 200 D+; sendero 13 km / 300 D+. Refrescos in situ, cheques regalo y animación musical. Todas las rutas son no cronometradas y están señalizadas. Se requiere autorización paterna para los menores de 18 años.

Trail in der Nähe von Städten. Strecke für Personen mit eingeschränkter Mobilität 3 km; Wanderung + Trail 8 km / 200 D+; Trail 13 km / 300 D+. Vor Ort: Verpflegung, Geschenkgutscheine und musikalische Unterhaltung. Alle Strecken sind ohne Zeitmessung und ausgeschildert. Elterliche Einverständniserklärungen für Personen unter 18 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence