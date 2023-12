Forum des associations Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains, 7 septembre 2024 07:00, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Rencontres et présentation des activités d’une centaine d’associations

andernosiennes. Inscriptions pour la rentrée 2024/2025.

Accès libre. De 10h à 18h, Plaine des sports Jacques-Rosazza. Restauration sur

place..

2024-09-07 fin : 2024-09-07 . .

Avenue Pierre de Coubertin Plaine des Sports Jacques Rosazza

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Meetings and presentation of the activities of around a hundred associations

associations. Registration for the 2024/2025 school year.

Free admission. From 10am to 6pm, Plaine des sports Jacques-Rosazza. Catering on

on site.

Reuniones y presentación de las actividades de un centenar de asociaciones

asociaciones. Inscripción para el curso 2024/2025.

Entrada gratuita. De 10:00 a 18:00 h, Plaine des sports Jacques-Rosazza. Catering

in situ.

Begegnungen und Vorstellung der Aktivitäten von rund 100 Vereinen

andernosiennes. Anmeldungen für den Schuljahresbeginn 2024/2025.

Der Zugang ist frei. Von 10 bis 18 Uhr, Sportplatz Jacques-Rosazza. Verpflegung vor Ort

vor Ort.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Andernos-les-Bains