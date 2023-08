Vide-greniers Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains, 10 septembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Vide-greniers –

Organisé par les associations C.A.D.G. et ASPTT

De 9h à 18h, Salle des sports Jacques Rosazza. Info : 06.75.92.66.15

Accès libre toute la journée..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . .

Avenue Pierre de Coubertin Salle des Sports Jacques Rosazza

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Garage sale –

Organized by the C.A.D.G. and ASPTT associations

9am to 6pm, Salle des sports Jacques Rosazza. Info : 06.75.92.66.15

Free admission all day.

Venta de garaje –

Organizado por las asociaciones C.A.D.G. y ASPTT

De 9.00 a 18.00 h, Sala de deportes Jacques Rosazza. Información: 06.75.92.66.15

Acceso libre todo el día.

Flohmarkt –

Organisiert von den Vereinen C.A.D.G. und ASPTT

Von 9 bis 18 Uhr, Sporthalle Jacques Rosazza. Info: 06.75.92.66.15

Freier Zugang den ganzen Tag.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Andernos-les-Bains