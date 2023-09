Les Bacchantes Avenue Pierre de Coubertin Aix-en-Provence, 19 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Les Bacchantes donnent rendez-vous aux aixois et aixoises où l’ensemble des participants est soumis à un dress code : filles et garçons, âgés de 16 ans au moins, sont invités à porter une moustache (naturelle, collée ou dessinée).

2023-11-19 10:00:00 fin : 2023-11-19 . EUR.

Avenue Pierre de Coubertin Stade Georges Carcassonne

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Bacchantes give an appointment to the inhabitants of Aix where all participants are subject to a dress code: filles and boys, aged 16 years at least, are invited to wear a moustache (natural, glued or drawn)

Las Bacantes son un evento para los habitantes de Aix-en-Provence en el que todos los participantes están sujetos a un código de vestimenta: los hombres y mujeres, mayores de 16 años, están invitados a llevar bigote (natural, pegado o dibujado)

Die Bacchantinnen geben den Aachenerinnen und Aachenern ein Stelldichein, bei dem alle Teilnehmer einem Dresscode unterliegen: filles und Jungen, die mindestens 16 Jahre alt sind, werden aufgefordert, einen Schnurrbart (natürlich, angeklebt oder gezeichnet) zu tragen

