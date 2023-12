David Hallyday – Requiem pour un fou Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon, 19 mars 2025, Mâcon.

Mâcon Saône-et-Loire

David Hallyday : REQUIEM POUR UN FOU. La tournée 100 pour cent Hallyday.

En décembre 2017 Johnny nous quitte, en laissant

derrière lui des millions de fans orphelins de leur Idole…

Un seul homme peut revendiquer la légitimité et le talent pour rallumer le feu sur scène et remettre le nom « HALLYDAY » dans le cœur de millions de fans.

Artiste unique au talent immense, multi-récompensé et estimé de tous, il a composé «SANG POUR SANG», l’album le plus vendu de son père qui scellera leur réconciliation.

Cet artiste, cet homme, ce fils, c’est : DAVID HALLYDAY !

REQUIEM POUR UN FOU : L ’EVENEMENT DE L’ANNÉE

Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettront de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils sur l’œuvre de son père, comme un pacte.

Un spectacle hors du temps où il est question de filiation, de transmission, et d’amour… REQUIEM POUR UN FOU, un show sang pour sang HALLYDAY.

CE SPECTACLE NOUS L’ATTENDIONS TOUS, IL VA ENFIN DEVENIR RÉALITÉ !

Avenue Pierre Bérégovoy Le Spot

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



