BOURSE AUX JOUETS – SAUVIAN Avenue Paul Vidal Sauvian, 5 novembre 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

Donnez une seconde vie aux jouets et trouvez de petites merveilles qui saura ravir vos enfants. Une buvette et petite restauration seront sur place.

Entrée libre.

Pour les exposants, l’emplacement est à 10€ et 1 café et 1 crêpe vous seront offerts..

2023-11-05 09:00:00 fin : 2023-11-05 17:00:00. .

Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



Give toys a second life and find little wonders that will delight your children. Refreshments and snacks will be available.

Free admission.

For exhibitors, the site is 10? and 1 coffee and 1 pancake will be offered.

Dé una segunda vida a los juguetes y encuentre pequeñas maravillas que harán las delicias de sus hijos. Habrá un bar con refrescos y tentempiés.

Entrada gratuita.

Para los expositores, el sitio es de 10? y se ofrecerá 1 café y 1 tortita.

Geben Sie Spielsachen ein zweites Leben und finden Sie kleine Wunder, die Ihre Kinder begeistern werden. Eine Bar und kleine Snacks sind vor Ort.

Freier Eintritt.

Für Aussteller kostet der Standplatz 10? und Sie erhalten einen Kaffee und einen Crêpe.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT BEZIERS MEDITERRANEE