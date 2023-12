RAMÈNE TA GRAINE – MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL Avenue Paul Vidal Sauvian, 9 mars 2023, Sauvian.

Sauvian Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-03-09

fin : 2024-01-31

Ouverture de la grainothèque de la Médiathèque : pour partager, échanger, troquer ses graines !.

Afin que ce troc de graines puisse perdurer, merci de déposer vos graines si possible quand vous venez en chercher ou plus tard lorsque vous en disposerez.

Afin de contribuer au bon fonctionnement et à la pérennisation de la grainothèque, merci de ne prendre seulement la quantité de graines dont vous aurez besoin lors de vos semis.

Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



