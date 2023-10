QUAND VIENT LE SILENCE Avenue Paul Valéry Clermont-l’Hérault, 30 novembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Deux actrices, dans leur loge, avant une représentation d’Antigone. Face au miroir, elles s’apprêtent, tentent de s’extraire du quotidien, de se concentrer, exécutent des rituels pour oublier que monter sur scène les terrifie.

Grâce à un dispositif sonore qui diffuse leurs pensées, les spectateurs.trices entendent leur voix intérieure. Actif, le public peut se déplacer et s’approcher.

Two actresses in their dressing room before a performance of Antigone. Facing the mirror, they get ready, try to extract themselves from everyday life, concentrate and perform rituals to forget that going on stage terrifies them.

A sound system broadcasts their thoughts, allowing spectators to hear their inner voices. The audience can move around and get closer.

Ages 12 and up.

Dos actrices en su camerino antes de una representación de Antígona. Frente al espejo, se preparan, intentan evadirse de la vida cotidiana, se concentran y realizan rituales para olvidar que salir a escena les aterroriza.

Un sistema de sonido transmite sus pensamientos, permitiendo al público escuchar sus voces interiores. El público puede moverse y acercarse.

A partir de 12 años.

Zwei Schauspielerinnen in ihrer Garderobe vor einer Antigone-Aufführung. Vor dem Spiegel bereiten sie sich vor, versuchen, sich aus dem Alltag zu lösen, sich zu konzentrieren, führen Rituale aus, um zu vergessen, dass sie Angst haben, auf die Bühne zu gehen.

Dank einer Tonanlage, die ihre Gedanken überträgt, können die Zuschauerinnen und Zuschauer ihre innere Stimme hören. Das Publikum kann sich aktiv bewegen und näher kommen.

Ab 12 Jahren.

