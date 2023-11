Danse: Bilaka et Kukai Dantza Avenue Paul Pras Bayonne, 11 février 2024, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

La Fête d’hiver, annonciatrice de l’arrivée du printemps, est une occasion idéale pour réaliser des rêves et donner lieu à des rencontres inédites.

C’est ainsi que le collectif Bilaka a imaginé une soirée partagée avec Kukai Dantza autour des répertoires chorégraphiques qui ont marqué les identités artistiques des deux compagnies.

Kukai dantza est une compagnie qui est née en 2001 à Errenteria (Gipuzkoa). Précurseure dans le domaine de la création contemporaine à partir de la danse traditionnelle basque, cette compagnie tourne régulièrement sur la scène internationale et plusieurs de ses spectacles ont été gratifiés de prix renommés..

2024-02-11 fin : 2024-02-11 . .

Avenue Paul Pras Salle Lauga

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Winter Festival, which heralds the arrival of spring, is an ideal opportunity to make dreams come true and create new encounters.

This is how the Bilaka collective came up with an evening shared with Kukai Dantza around the choreographic repertoires that have marked the artistic identities of the two companies.

Kukai Dantza was founded in 2001 in Errenteria (Gipuzkoa). A forerunner in the field of contemporary creation based on traditional Basque dance, the company regularly tours the international scene, and several of its shows have won prestigious awards.

La Fiesta de Invierno, que anuncia la llegada de la primavera, es una ocasión ideal para hacer realidad los sueños y crear nuevos encuentros.

Por eso Bilaka y Kukai Dantza han ideado una velada de repertorios coreográficos que han conformado las identidades artísticas de las dos compañías.

Kukai Dantza se fundó en 2001 en Errenteria (Gipuzkoa). Precursora en el campo de la creación contemporánea basada en la danza tradicional vasca, la compañía recorre regularmente la escena internacional y varios de sus espectáculos han obtenido prestigiosos galardones.

Das Winterfest, das die Ankunft des Frühlings ankündigt, ist eine ideale Gelegenheit, um Träume wahr werden zu lassen und Anlass für neue Begegnungen zu geben.

So hat sich das Kollektiv Bilaka einen gemeinsamen Abend mit Kukai Dantza ausgedacht, bei dem es um das choreografische Repertoire geht, das die künstlerische Identität der beiden Kompanien geprägt hat.

Kukai dantza ist eine Kompanie, die 2001 in Errenteria (Gipuzkoa) gegründet wurde. Sie ist ein Vorreiter im Bereich der zeitgenössischen Kreation auf der Grundlage des traditionellen baskischen Tanzes und tourt regelmäßig auf internationaler Ebene.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Bayonne