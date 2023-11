Reggae Lauga party Avenue Paul Pras Bayonne, 10 février 2024, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

PATRICE x MANU DIGITAL

+ DJ Uneek en 1ère partie

Un plateau inédit avec 3 figures incontournables de la scène reggae internationale !

Rassembler Patrice, le créateur du Sweggae, Manu Digital, beatmakers de la scène reggae et DJ Uneek pour une même soirée de folie… Bleu Citron et Live Nation l’ont fait, à Bayonne, à Lauga !

On ne présente plus Patrice, chanteur, compositeur d’origine allemande et de Sierra Leone, producteur d’albums à succès à la fois inspirés de Dylan et de Bob Marley. À ses côtés, le beatmakers français Manu Digital enchaîne les concerts à travers le monde et électrise ses fans avec un show électro-dub surpuissant. En première partie, DJ Uneek prépare un échauffement du dancefloor à base de gros vynils et de sons pointus.

Entre vibes Sweggae, hip hop et dub, on vous promet une soirée de folle musique reggae..

2024-02-10 fin : 2024-02-10 . .

Avenue Paul Pras Salle Lauga

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



PATRICE x MANU DIGITAL

+ DJ Uneek in 1st part

An original line-up featuring 3 key figures on the international reggae scene!

Bringing together Patrice, the creator of Sweggae, Manu Digital, beatmakers on the reggae scene and DJ Uneek for a single evening of madness… Bleu Citron and Live Nation have done it, in Bayonne, at Lauga!

Patrice is a singer-songwriter of German and Sierra Leonean origin, and producer of hit albums inspired by both Dylan and Bob Marley. Joining him on stage is French beatmaker Manu Digital, who has been playing concerts all over the world, electrifying fans with a powerful electro-dub show. Opening the show, DJ Uneek prepares a dancefloor warm-up with big vynils and sharp sounds.

Sweggae, hip hop and dub vibes, we promise you an evening of crazy reggae music.

PATRICE x MANU DIGITAL

+ DJ Uneek 1ª parte

Un nuevo cartel con 3 figuras clave de la escena reggae internacional

Patrice, creador del Sweggae, Manu Digital, beatmakers de la escena reggae y DJ Uneek se reúnen en una noche de locura… Bleu Citron y Live Nation lo han conseguido, ¡en Bayona, en Lauga!

Patrice es un cantautor de origen alemán y sierraleonés, que ha producido álbumes de éxito inspirados tanto en Dylan como en Bob Marley. Le acompaña en el escenario el beatmaker francés Manu Digital, que ha dado conciertos por todo el mundo, electrizando a sus fans con un potente espectáculo de electro-dub. Para abrir el espectáculo, DJ Uneek calentará la pista de baile con grandes vynils y sonidos de vanguardia.

Con una mezcla de sweggae, hip hop y vibraciones dub, te prometemos una noche de alocada música reggae.

PATRICE x MANU DIGITAL

+ DJ Uneek als 1. Teil

Eine völlig neue Besetzung mit 3 unumgänglichen Figuren der internationalen Reggae-Szene!

Patrice, den Schöpfer des Sweggae, Manu Digital, Beatmaker der Reggae-Szene, und DJ Uneek an einem einzigen, verrückten Abend zusammenzubringen? Bleu Citron und Live Nation haben es geschafft, in Bayonne, in Lauga!

Man muss Patrice nicht mehr vorstellen, Sänger, Komponist mit deutschen Wurzeln und Wurzeln in Sierra Leone, Produzent von Erfolgsalben, die sowohl von Dylan als auch von Bob Marley inspiriert sind. An seiner Seite ist der französische Beatmaker Manu Digital, der auf der ganzen Welt Konzerte gibt und seine Fans mit einer kraftvollen Elektro-Dub-Show elektrisiert. Als Vorgruppe bereitet DJ Uneek ein Dancefloor-Warm-up mit großen Vynils und spitzen Sounds vor.

Zwischen Sweggae-Vibes, Hip Hop und Dub versprechen wir Ihnen einen Abend voller verrückter Reggae-Musik.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Bayonne