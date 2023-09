Izïa Avenue Paul Pras Bayonne, 24 novembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

On pensait la connaître par cœur, et voilà qu’elle arrive à nous surprendre. Izïa signe son grand retour cette année avec son cinquième album qui vient de paraître, un retour tout aussi réjouissant pour son public que salvateur pour elle.

A l’écoute de son premier extrait « Mon cœur », on comprend que les doutes et les limites n’ont pas leur place dans ce nouveau chapitre de sa carrière. L’artiste assume avec talent son goût pour la pop, pas incompatible avec les guitares et les beats nerveux, ni avec la célébration de sa force et l’envie de se battre..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

Avenue Paul Pras Salle Lauga

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



We thought we knew her by heart, and now she’s managed to surprise us. Izïa makes a comeback this year with her recently released fifth album, a comeback that is as pleasing to her fans as it is salutary for her.

Listening to the first single, « Mon c?ur », it’s clear that doubts and limitations have no place in this new chapter of her career. The artist skilfully assumes her taste for pop, not incompatible with guitars and nervous beats, nor with the celebration of her strength and the desire to fight.

Creíamos conocerla de memoria, y ahora ha conseguido sorprendernos. Izïa reaparece este año con su quinto álbum recién publicado, un regreso tan grato para sus fans como saludable para ella.

Escuchando el primer single, « Mon cœur », queda claro que las dudas y las limitaciones no tienen cabida en este nuevo capítulo de su carrera. La artista asume con habilidad su gusto por el pop, nada incompatible con las guitarras y los ritmos nerviosos, ni con la celebración de su fuerza y sus ganas de luchar.

Wir dachten, wir kennen sie in- und auswendig, aber sie schafft es immer wieder, uns zu überraschen. Izïa feiert dieses Jahr ihr großes Comeback mit ihrem fünften Album, das soeben erschienen ist, eine Rückkehr, die für ihr Publikum ebenso erfreulich wie für sie selbst heilsam ist.

Wenn man sich die erste Singleauskopplung « Mon c?ur » anhört, versteht man, dass Zweifel und Grenzen in diesem neuen Kapitel ihrer Karriere keinen Platz haben. Die Künstlerin steht gekonnt zu ihrer Vorliebe für Popmusik, die sich weder mit Gitarren und nervösen Beats noch mit dem Zelebrieren der eigenen Stärke und der Lust zu kämpfen unvereinbar ist.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Bayonne