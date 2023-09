Beat Street Day, 10e anniversaire Avenue Paul Pras Bayonne, 12 novembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Une ambiance hip-hop en famille autour des meilleurs compétiteurs internationaux !

Depuis quelques années maintenant, la compétition bayonnaise réunit les élites françaises et internationales de breakdance et de « danse debout ». Ces compétiteurs de très haut niveau sont départagés par un jury de premier plan. Événement pour tout amateur de danse hip hop, le Beat Street Day est aussi une très belle découverte pour celles et ceux qui le sont moins. Un moment assurément convivial et une ambiance unique à vivre en famille.

Jury break : Yaman & Sinistros

Jury all style : p-lock Nelson & Manson

DJs : Clean & Jamal

Coréalisation : Street Art Studio – Ville de Bayonne.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

Avenue Paul Pras Salle Lauga

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A hip-hop atmosphere for the whole family, with the best international competitors!

For a number of years now, the Bayonne competition has brought together the French and international elite in breakdance and « standing dance ». These top-level competitors are judged by a top-notch panel of judges. An event for all hip hop dance fans, Beat Street Day is also a wonderful discovery for those who are less familiar with the art. It’s sure to be a convivial, family-friendly event.

Jury break: Yaman & Sinistros

Jury all style: p-lock Nelson & Manson

DJs: Clean & Jamal

Co-production: Street Art Studio ? City of Bayonne

Un ambiente hip-hop para toda la familia, ¡con los mejores competidores internacionales!

Desde hace varios años, el concurso de Bayona reúne a los mejores bailarines de breakdance y stand-up dance franceses e internacionales. Estos competidores de alto nivel son juzgados por un jurado de primera categoría. Evento para todos los aficionados al baile hip hop, el Beat Street Day es también un gran descubrimiento para los menos familiarizados con este arte. Sin duda, será un acontecimiento familiar con un ambiente único.

Jurado break: Yaman & Sinistros

Jurado de todos los estilos: p-lock Nelson & Manson

DJs: Clean & Jamal

Coproducción: Street Art Studio ? Ayuntamiento de Bayona

Eine Hip-Hop-Atmosphäre für die ganze Familie rund um die besten internationalen Wettkämpfer!

Seit einigen Jahren schon versammelt der Wettbewerb in Bayon die französische und internationale Elite des Breakdance und des « Stehenden Tanzes ». Diese Wettkämpfer auf höchstem Niveau werden von einer erstklassigen Jury ausgewählt. Der Beat Street Day ist ein Ereignis für alle Liebhaber des Hip-Hop-Tanzes, aber auch eine tolle Entdeckung für diejenigen, die es noch nicht sind. Ein geselliger Moment und eine einzigartige Atmosphäre, die man mit der ganzen Familie erleben kann.

Jury break: Yaman & Sinistros

Jury all style: p-lock Nelson & Manson

DJs: Clean & Jamal

Co-Regie: Street Art Studio ? Stadt Bayonne

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Bayonne