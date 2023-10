Les concerts de la Toussaint: Halloween en symphonie Avenue Paul Mazet Gramat, 2 novembre 2023, Gramat.

Gramat,Lot

Par l’Orchestre Symphonique Musicolus, direction de Jean Guy Olive

Concert de fin de résidence étudiante: une première expérience du public pour ces jeunes artistes!

Gratuit, sans réservation.

2023-11-02 18:00:00 fin : 2023-11-02 . EUR.

Avenue Paul Mazet Grand Couvent de Gramat

Gramat 46500 Lot Occitanie



By the Orchestre Symphonique Musicolus, conducted by Jean Guy Olive

End-of-student-residency concert: a first audience experience for these young artists!

Free, no reservation required

Por la Orchestre Symphonique Musicolus, dirigida por Jean Guy Olive

Concierto de fin de residencia de estudiantes: ¡primera experiencia en público para estos jóvenes artistas!

Gratuito, sin reserva previa

Das Musicolus Symphony Orchestra unter der Leitung von Jean Guy Olive

Abschlusskonzert des Studentenwohnheims: eine erste Erfahrung mit dem Publikum für diese jungen Künstler!

Kostenlos, ohne Reservierung

