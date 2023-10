Les concerts de la Toussaint: Grand Orchestre de Chambre Avenue Paul Mazet Gramat, 25 octobre 2023, Gramat.

Gramat,Lot

Restitution des stagiaires de l’Académie ProQuartet: extraits de pièces classiques

Première expérience avec le public pour ces jeunes entre 14 et 20 ans!

Gratuit, sans réservation.

2023-10-25 17:00:00 fin : 2023-10-25 . EUR.

Avenue Paul Mazet Grand Couvent de Gramat

Gramat 46500 Lot Occitanie



Performance by ProQuartet Academy trainees: excerpts from classical pieces

First experience with the public for these young people aged between 14 and 20!

Free, no reservation required

Actuación de los aprendices de la Académie ProQuartet: extractos de piezas clásicas

¡Una primera experiencia con el público para estos jóvenes de entre 14 y 20 años!

Gratis, sin reserva previa

Vorstellung der Praktikanten der ProQuartett-Akademie: Auszüge aus klassischen Stücken

Erste Erfahrungen mit dem Publikum für diese jungen Leute zwischen 14 und 20 Jahren!

Kostenlos, ohne Reservierung

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Vallée de la Dordogne