Les concerts de la Toussaint: Les succès d’antan et d’aujourd’hui Avenue Paul Mazet Gramat, 21 octobre 2023, Gramat.

Gramat,Lot

Par les élèves de terminale de l’Institut Notre Dame de Bourg-la-Reine, des jeunes entre 14 et 20 ans, une première expérience du public!

Gratuit, sans réservation.

2023-10-21 18:00:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

Avenue Paul Mazet Grand Couvent de Gramat

Gramat 46500 Lot Occitanie



By senior students at Institut Notre Dame de Bourg-la-Reine, young people aged 14 to 20, a first-time audience experience!

Free, no reservation required

Por los alumnos de último curso del Instituto Notre Dame de Bourg-la-Reine, jóvenes de 14 a 20 años, ¡una primera experiencia de vida pública!

Gratis, sin reserva previa

Von den Schülern der Abschlussklasse des Institut Notre Dame in Bourg-la-Reine, Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren, eine erste Erfahrung mit dem Publikum!

Kostenlos, ohne Reservierung

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Vallée de la Dordogne