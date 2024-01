‘L’Apéro des Peintres’ Avenue Paul Cezanne Aix-en-Provence, jeudi 13 juin 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-13 18:00:00

fin : 2024-08-29 20:30:00

Cezanne savoureux ! Visite sensorielle interactive

Comprendre et ressentir Cezanne !

Sur les hauteurs d’Aix, vivez une expérience sensorielle sur les lieux mêmes où Paul Cezanne peignait ses dernières toiles de la montagne Sainte-Victoire.

Une visite interactive avec atelier par la dégustation et le dessin suivie d’un apéritif dînatoire (Les produits proposés lors de l’apéritif peuvent contenir des produits allergènes).

Une visite originale pour comprendre l’œuvre du Maître d’Aix et se forger des souvenirs sensoriels : un grand moment de partage !



➜ Visite guidée à pied / Rendez-vous au terrain des Peintres (15mn avant la visite)

➜ Langue : français / anglais / espagnol

➜ Durée : 2h30 environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Avenue Paul Cezanne Domaine de la Marguerite

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



