CONCERTO DE ARANJUEZ Avenue Pasteur Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Ganges, 6 août 2023, Ganges.

Ganges,Hérault

L’artiste Philippe Cornier interprète le Concerto de Aranjuez et les grands compositeurs espagnols..

2023-08-06 à ; fin : 2023-08-06 . .

Avenue Pasteur

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul

Ganges 34190 Hérault Occitanie



Artist Philippe Cornier performs the Concerto de Aranjuez and the great Spanish composers.

El artista Philippe Cornier interpreta el Concierto de Aranjuez y los grandes compositores españoles.

Der Künstler Philippe Cornier interpretiert das Concerto de Aranjuez und die großen spanischen Komponisten.

