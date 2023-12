Animations de Noël – Réserve exotique de Blérancourt Avenue Pasteur Blérancourt Catégories d’Évènement: Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 13:30:00

fin : 2023-12-16 17:30:00 . Rendez-vous le samedi 16 et dimanche 17 décembre 2023 à la réserve exotique de Blérancourt pour une ouverture exceptionnelle à l’occasion des fêtes de Noël !

Au programme :

Vin chaud et crêpes

Chasse aux lutins

Visite du Père Noël Entrée 6€ par personne, de 13h30 à 17h30. Plus d’informations au 06 66 85 77 39 6 .

Avenue Pasteur

Blérancourt 02300 Aisne Hauts-de-France

