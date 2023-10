Bourse aux jouets Avenue Ovide Rousset La Teste-de-Buch, 11 novembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

L’association des femmes solidaires lance sa bourse aux jouets

Samedi 11/11, de 09h30 à 18h00 : dépôt

Dimanche 12/11 de 09h30 à 18h00 : vente

Lundi 13/11 de 09h30 à 14h00 : retours invendus

Limité à 25 jouets (propres et en bon état). Pas de peluche ni de DVD.

20% du montant des ventes est reversé à l’association..

Avenue Ovide Rousset Cabane du Piou

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Association des femmes solidaires launches its toy fair

Saturday 11/11, from 09:30 to 18:00: deposit

Sunday 12/11, 09:30 to 18:00: sale

Monday 13/11 from 09:30 to 14:00: return of unsold items

Limited to 25 toys (clean and in good condition). No plush toys or DVDs.

20% of sales proceeds will be donated to the association.

La asociación de mujeres solidarias pone en marcha su feria del juguete

Sábado 11/11 de 9:30 a 18:00: entrega

Domingo 12/11 de 09:30 a 18:00: venta

Lunes 13/11 de 09:30 a 14:00: devolución de artículos no vendidos

Limitado a 25 juguetes (limpios y en buen estado). No se admiten peluches ni DVD.

el 20% de la recaudación se donará a la organización benéfica.

Der Verein der solidarischen Frauen startet seine Spielzeugbörse

Samstag, 11.11., von 09.30 bis 18.00 Uhr: Abgabe

Sonntag, 12/11, von 09:30 bis 18:00 Uhr: Verkauf

Montag, 13.11., von 09.30 bis 14.00 Uhr: unverkaufte Rückgaben

Begrenzt auf 25 Spielzeuge (sauber und in gutem Zustand). Keine Plüschtiere oder DVDs.

20% des Verkaufserlöses gehen an die Organisation.

