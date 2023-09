Visite guidée : Authentique Étretat Avenue Nungesser et Coli Étretat, 27 octobre 2023, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

Organisé par Pays d’art et d’histoire.

La visite vous propose un parcours au cœur du bourg et sur la plage, depuis la monumentale église Notre-Dame-de-l’Assomption en passant par les ruelles familières de Maurice Leblanc ou encore les villas de la Belle époque, pour une (re) découverte inédite de la station balnéaire.

Attention, stationnement difficile à Étretat ! Nous vous recommandons de bien anticiper votre déplacement et de privilégier les transports en commun Horaires de ligne – 13 Le Havre Gares – Etretat Gare – LiA (transports-lia.fr).

Si vous venez en voiture, pensez au co-voiturage et utilisez les parkings en entrée de ville.

Visite à 17h30.

Durée : 1h.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-10-27 17:30:00

Avenue Nungesser et Coli

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



Organized by Pays d’art et d’histoire.

The tour takes you through the heart of the village and along the beach, from the monumental Notre-Dame-de-l?Assomption church to Maurice Leblanc’s familiar lanes and Belle Epoque villas, for an original (re)discovery of the seaside resort.

Beware, difficult parking in Étretat! We recommend that you plan your journey well in advance, and take public transport instead. Route timetable – 13 Le Havre Gares – Etretat Gare – LiA (transports-lia.fr).

If you’re coming by car, think about carpooling and use the parking lots at the entrance to the town.

Visit at 5:30pm.

Duration: 1 hour.

Reservations required.

Meeting point to be communicated upon registration.

Organizado por Pays d’art et d’histoire.

El recorrido le llevará por el corazón de la ciudad y a lo largo de la playa, desde la monumental iglesia de Notre-Dame-de-l’Assomption hasta las callejuelas familiares de Maurice Leblanc y las villas de la Belle Epoque, para un original (re)descubrimiento de la estación balnearia.

Cuidado, ¡es difícil aparcar en Étretat! Le recomendamos que planifique su viaje con antelación y que utilice el transporte público. Horario de la línea 13 Le Havre Gares – Etretat Gare – LiA (transports-lia.fr).

Si viene en coche, piense en compartirlo y utilice los aparcamientos situados a la entrada de la ciudad.

Visita a las 17.30 h.

Duración: 1 hora.

Imprescindible reservar.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Organisiert von Pays d’art et d’histoire (Land der Kunst und Geschichte).

Der Rundgang führt Sie durch den Ort und an den Strand, von der monumentalen Kirche Notre-Dame-de-l’Assomption über die Gassen, die Maurice Leblanc vertraut sind, bis hin zu den Villen der Belle Epoque, um den Badeort neu zu entdecken.

Achtung: Parken in Étretat schwierig! Wir empfehlen Ihnen, Ihre Reise gut zu planen und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Fahrpläne der Linie – 13 Le Havre Gares – Etretat Gare – LiA (transports-lia.fr).

Wenn Sie mit dem Auto anreisen, denken Sie an Fahrgemeinschaften und nutzen Sie die Parkplätze am Ortseingang.

Besichtigung um 17.30 Uhr.

Dauer: 1 Stunde.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

