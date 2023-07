Visite guidée de l’église Notre-Dame de l’Assomption d’Etretat Avenue Nungesser et Coli Étretat, 3 août 2023, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

De la fondation légendaire par la Dame Olive aux restaurations modernes du XXème siècle, en passant par les périodes romanes et gothiques, venez découvrir, en fin de matinée, plus de 8 siècles d’histoires et de traditions au travers d’une visite guidée au cœur de ce somptueux bâtiment classé monument historique.

Attention, stationnement difficile à Etretat !

Nous vous recommandons d’anticiper vos déplacements et de privilégier les transports en commun (ligne 13 du réseau LiA)

Durée : 45 min.

Prévoir une lampe de poche.

La visite peut être reportée en cas de cérémonie..

From the legendary foundation by the Olive Lady to the modern restorations of the 20th century, via the Romanesque and Gothic periods, come and discover, at the end of the morning, more than 8 centuries of history and tradition through a guided tour of the heart of this sumptuous listed building.

Please note that parking is difficult in Etretat!

We recommend that you plan ahead and take public transport (line 13 of the LiA network)

Duration: 45 min.

Bring a flashlight.

The tour may be postponed in the event of an official ceremony.

Desde la legendaria fundación por la Dama de los Olivos hasta las modernas restauraciones del siglo XX, pasando por los periodos románico y gótico, venga a descubrir, al final de la mañana, más de 8 siglos de historia y tradición a través de una visita guiada por el corazón de este suntuoso edificio, monumento histórico protegido.

Tenga en cuenta que en Etretat es difícil aparcar

Le recomendamos que se organice con antelación y utilice el transporte público (línea 13 de la red LiA)

Duración: 45 minutos.

Lleve una linterna.

La visita puede aplazarse en caso de ceremonia.

Von der legendären Gründung durch die Dame Olive über die romanische und gotische Epoche bis hin zu den modernen Restaurierungen des 20. Jahrhunderts: Entdecken Sie am späten Vormittag bei einer Führung durch das prächtige, denkmalgeschützte Gebäude mehr als acht Jahrhunderte Geschichte und Traditionen.

Achtung, Parkprobleme in Etretat!

Wir empfehlen Ihnen, vorausschauend zu reisen und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen (Linie 13 des LiA-Netzes)

Dauer: 45 min.

Eine Taschenlampe mitbringen.

Die Besichtigung kann im Falle von Feierlichkeiten verschoben werden.

