Port-Mior : visites guidées Avenue Notre-Dame Cassis, 1 juillet 2023, Cassis.

Cassis,Bouches-du-Rhône

MARC BOUCHEROT, le charbonneur de l’art contemporain

Présente

Port Mior : À Tous les Travailleurs Qui Ont Rêvé d’Or.

2023-07-01 10:00:00 fin : 2023-08-31 . .

Avenue Notre-Dame Calanques de Port-Miou

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



MARC BOUCHEROT, the charbonneur of contemporary art

Present

Port Mior: To All the Workers Who Dreamed of Gold

MARC BOUCHEROT, el charbonneur del arte contemporáneo

Presenta

Port Mior: A todos los obreros que soñaron con el oro

MARC BOUCHEROT, der Köhler der zeitgenössischen Kunst

Präsentiert

Port Mior: An alle Arbeiter, die von Gold geträumt haben

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme de Cassis