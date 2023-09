Sortie champignons en Forêt de Tronçais Avenue Nicolas Rambourg Saint-Bonnet-Tronçais, 14 octobre 2023, Saint-Bonnet-Tronçais.

Saint-Bonnet-Tronçais,Allier

Cet automne, CAP Tronçais vous propose 2 sorties en forêt, pour vous initier à la découverte et la connaissance des champignons, en Forêt Domaniale de Tronçais.

1ère sortie le Samedi 14 Octobre de 10h à 12h.

2ème sortie le Samedi 18 Novembre de 10h à 12h..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 12:00:00. EUR.

Avenue Nicolas Rambourg CAP Tronçais

Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



This autumn, CAP Tronçais is offering 2 forest outings, to introduce you to the discovery and knowledge of mushrooms, in the Forêt Domaniale de Tronçais.

1st outing on Saturday October 14th from 10am to 12pm.

2nd outing on Saturday November 18 from 10am to 12pm.

Este otoño, el CAP Tronçais propone 2 salidas forestales para iniciarse en el descubrimiento y el conocimiento de las setas en el Forêt Domaniale de Tronçais.

1ª salida el sábado 14 de octubre de 10:00 a 12:00.

2ª salida el sábado 18 de noviembre de 10:00 a 12:00.

Diesen Herbst bietet Ihnen CAP Tronçais zwei Ausflüge in den Wald an, um Sie in die Entdeckung und das Kennenlernen von Pilzen im Staatswald von Tronçais einzuführen.

erster Ausflug am Samstag, den 14. Oktober von 10 bis 12 Uhr.

2. Ausflug am Samstag, den 18. November von 10 bis 12 Uhr.

