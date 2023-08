Marché de noël Avenue Nelson Mandela Saint-Junien, 15 décembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

L’association du pôle commercial GRAND OUEST organise son 3eme marché de Noel sur le parking HYPER U du vendredi 15 au 23 décembre. Ce village de chalets accueillera des exposants d’arts créatifs et produits locaux et vous posera des points de restauration.

L’accueil des clients se fera par les commerçants à partir de 10h00. Des animations vous serons proposé chaque jour pour le plaisir des petits mais aussi des grands. Présence du père noël le samedi 16 décembre..

2023-12-15 fin : 2023-12-23 . EUR.

Avenue Nelson Mandela Parking Hyper U

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The GRAND OUEST shopping center association is organizing its 3rd Christmas market in the HYPER U parking lot from Friday December 15 to 23. This village of chalets will host exhibitors of creative arts and local products, as well as food outlets.

Shopkeepers will be on hand to welcome customers from 10:00 am. There will be entertainment every day for the pleasure of young and old alike. Santa Claus will be present on Saturday, December 16.

La asociación del centro comercial GRAND OUEST organiza su 3er mercado de Navidad en el aparcamiento HYPER U, del viernes 15 al 23 de diciembre. Este pueblo de chalets acogerá expositores de artes creativas y productos locales, así como puestos de alimentación.

Los comerciantes recibirán a los clientes a partir de las 10 de la mañana. Todos los días habrá espectáculos para todas las edades. Papá Noel estará presente el sábado 16 de diciembre.

Der Verein des Einkaufszentrums GRAND OUEST organisiert seinen 3. Weihnachtsmarkt auf dem Parkplatz HYPER U von Freitag, dem 15. bis zum 23. Dezember. In diesem Dorf aus Hütten werden Aussteller kreativer Künste und lokaler Produkte ihre Waren anbieten, und es wird auch Verpflegungsmöglichkeiten geben.

Der Empfang der Kunden erfolgt durch die Händler ab 10.00 Uhr. Jeden Tag gibt es ein Unterhaltungsprogramm für Kinder und Erwachsene. Der Weihnachtsmann ist am Samstag, den 16. Dezember anwesend.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Porte Océane du Limousin