Vide-greniers LES LEG’HAND et le ROC-ASSJ HB87 Avenue Nelson Mandela Saint-Junien, 3 septembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

L’association LES LEG’HAND et le ROC-ASSJ HB87 organise comme chaque année son vide grenier sur le parking de HYPER U à SAINT-JUNIEN. Pas de réservation, l’enregistrement se faisant sur les lieux. Simplement remplir la fiche pour le jour « j »..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . EUR.

Avenue Nelson Mandela Parking Hyper U

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



LES LEG’HAND and ROC-ASSJ HB87 are organizing their annual garage sale in the HYPER U parking lot in SAINT-JUNIEN. No reservations are required, as registration takes place on site. Simply fill in the form for the day.

La asociación LES LEG’HAND y el ROC-ASSJ HB87 organizan su venta anual de garaje en el aparcamiento HYPER U de SAINT-JUNIEN. No es necesario reservar, ya que la inscripción se realizará in situ. Sólo tiene que rellenar el formulario del día.

Der Verein LES LEG’HAND und der ROC-ASSJ HB87 organisieren wie jedes Jahr ihren Flohmarkt auf dem Parkplatz von HYPER U in SAINT-JUNIEN. Es ist keine Reservierung erforderlich, die Registrierung erfolgt vor Ort. Füllen Sie einfach das Formular für den Tag « j » aus.

