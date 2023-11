Soirée jeux Avenue montroubion Saint-Gervais-sur-Roubion, 24 novembre 2023, Saint-Gervais-sur-Roubion.

Saint-Gervais-sur-Roubion,Drôme

Au programme, jeux de société et contes pour partager un moment agréable en famille..

2023-11-24 19:00:00 fin : 2023-11-24 22:00:00. .

Avenue montroubion Salle des fêtes Jean AMBLARD

Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On the program: board games and storytelling to share a pleasant moment with the whole family.

El programa incluye juegos de mesa y cuentacuentos para pasar un día divertido en familia.

Auf dem Programm stehen Gesellschaftsspiele und Märchen, um einen angenehmen Moment mit der Familie zu teilen.

Mise à jour le 2023-11-07 par Montélimar Tourisme Agglomération