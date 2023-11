Loto Avenue MontRoubion Saint-Gervais-sur-Roubion, 19 novembre 2023, Saint-Gervais-sur-Roubion.

Saint-Gervais-sur-Roubion,Drôme

Un loto vous attend ce week end dans notre village! Nous vous attendons nombreux..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . .

Avenue MontRoubion Salle des fêtes Jean Amblard

Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A lottery awaits you this weekend in our village! We look forward to seeing you there.

¡Este fin de semana te espera una lotería en nuestro pueblo! Esperamos verle allí.

Dieses Wochenende findet in unserem Dorf ein Lotto statt! Wir erwarten Sie zahlreich.

Mise à jour le 2023-11-07 par Montélimar Tourisme Agglomération