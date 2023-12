Noël au Sanctuaire de Lourdes Avenue Monseigneur Théas Lourdes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Début : 2023-12-24

fin : 2024-01-06 En décembre, participez aux célébrations de Noël dans le Sanctuaire de Lourdes..

> Un Sanctuaire tout en lumière jusqu’à l’Epiphanie :

À partir du 3 décembre, le Sanctuaire s’illumine tous les soirs. Venez plonger dans une ambiance lumineuse et musicale pendant ce temps de l’attente du Sauveur. > Le parcours des crèches du Sanctuaire :

En cette année où l’on fête le 800e anniversaire de la crèche de saint François d’Assise, venez vivre Noël à Lourdes et contemplez les crèches que le Sanctuaire propose pour entrer dans l’ambiance de Noël. > Calendrier de l’Avent :

À partir du dimanche 3 décembre les chapelains du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes vous proposent une série de podcast pour nous préparer spirituellement à Noël, pour susciter l’émerveillement dans le cœur, vous inviter à la prière et pour faire croître la joie dans le cœur de chacun, jusqu’à la naissance de l’Enfant Jésus. > Programme de la fête de la Nativité : — Dimanche 24 décembre :

– 10h : Messe à la Grotte en direct par TV Lourdes

– 14h : Pas de Bernadette

– 15h30 : Chapelet à la Grotte

– 16h30 : Messe à la basilique du Rosaire

– 17h30 : 1ère vêpres de Noël à la basilique du Rosaire

– 20h30 : Chapelet aux flambeaux à la Grotte

– 21h30 : Messe de la Nuit à la basilique de saint Pie X, suivie d’une procession à la Grotte — Lundi 25 décembre :

– 10h : Messe à la Grotte en direct par TV Lourdes

– 11h15 : Messe à la basilique de saint Pie X

– 15h30 : Chapelet à la Grotte

– 17h30 : Vêpres à la basilique du Rosaire Le Centre Information sera exceptionnellement fermé le 25 décembre 2023 et le 1 janvier 2024. Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous. .

Avenue Monseigneur Théas Dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

