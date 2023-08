Forum des associations Avenue Mistral Aureille, 3 septembre 2023, Aureille.

Aureille,Bouches-du-Rhône

Forum des associations à Aureille, dimanche 3 septembre, de 10h à 13h !.

2023-09-03 10:00:00 fin : 2023-09-03 13:00:00. .

Avenue Mistral

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Forum of associations in Aureille, Sunday 3 September, from 10am to 1pm!

Foro de las asociaciones en Aureille, domingo 3 de septiembre, de 10.00 a 13.00 h

Forum der Vereine in Aureille, Sonntag, 3. September, von 10 bis 13 Uhr!

