Vide-grenier Avenue Michel Grandou Trélissac, 2 juillet 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Dimanche 2 juillet, venez chiner au vide-greniers organisé par l’association Empreintes de fées de 8h à 18h, à l’espace de Liberté Franck Grandou à Trélissac.

Tarif : 15€ les 6 mètres linéaire.

Restauration et buvette sur place, jeux pour enfants, structure gonflable.

Réservation obligatoire..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 18:00:00. .

Avenue Michel Grandou

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On Sunday July 2, come and browse at the garage sale organized by the Empreintes de fées association, from 8am to 6pm, at the Espace de Liberté Franck Grandou in Trélissac.

Price: 15? per 6 linear meters.

Catering and refreshments on site, children’s games, inflatable structure.

Reservations required.

El domingo 2 de julio, venga a curiosear en el mercadillo organizado por la asociación Empreintes de fées de 8.00 a 18.00 horas en el Espace de Liberté Franck Grandou de Trélissac.

Precio: 15? por 6 metros lineales.

Comida y refrescos in situ, juegos infantiles, castillo hinchable.

Imprescindible reservar.

Am Sonntag, den 2. Juli, können Sie auf dem vom Verein Empreintes de fées organisierten Flohmarkt von 8 bis 18 Uhr im Espace de Liberté Franck Grandou in Trélissac nach Schnäppchen stöbern.

Preis: 15? für 6 laufende Meter.

Essen und Trinken vor Ort, Spiele für Kinder, Hüpfburg.

Reservierung erforderlich.

